Как быстро очистить рыбу от чешуи: проливаем водой — сама отходит (обалденный трюк)

Редко кто любит очищать рыбу от чешуи. Это не просто сложный процесс, но и очень грязный.

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В процессе чешуя разлетается во все стороны, прилипает к стенам, столу, раковине... В итоге, после того, как вы полакомитесь рыбкой, вас ждет большая работа по отмыванию кухни.

Но на самом деле всего этого можно избежать, если воспользоваться невероятно простым лайфхаком.

Положите рыбу с чешуей в раковину и быстро обдайте ее кипятком. Тут важно учесть, что этот процесс должен быть очень кратковременным, чтобы рыба не сварилась.

После того, как чешуя обдастся кипятком, она буквально сама сползет с поверхности рыбы. Уберите ее руками, нож не понадобится.

Источник: YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова»