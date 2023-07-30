Убираем жир в духовке подручными средствами — чистота и блеск, как в день покупки

Очистить духовку от застарелого нагара и жира можно разными способами, но самый простой — с помощью лимонной кислоты или соли. Оба средства одинаково хороши, к тому же устраняют неприятный запах.

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Для очистки лимонной кислотой: в емкость для духовки влейте 1 литр воды и всыпьте пакетик лимонки. «Готовим» 40 минут при 200 градусах, после чего выключаем технику и ждем полного остывания. Как только это случится — протираем духовой шкаф тряпочкой.

С солью примерно такой же принцип. Ровным слоем рассыпьте продукт по поверхности противня и прогрейте духовку до ста градусов. Когда соль поменяет цвет — выключайте технику. Останется только протереть поверхности.

По материалам belnovosti.by