Называем отбеливатель, от которого вещи реально сверкают чистотой

Качественно и с легкостью отбелить полотенца и белье можно при помощи кислородного отбеливателя в порошке. Вы удивитесь, насколько эффективно это средство справляется с самыми разными видами пятен.

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Положите белье в таз, сверху бросьте пару столовых ложек кислородного отбеливателя и залейте литром кипятка. Подержите в этом составе (он начнет пениться) 30 минут. И постирайте в машинке на кипячении, добавив кислородный отбеливатель также в порошок.

Вас восхитит результат и это притом, что такой отбеливатель стоит обычно совсем недорого. Выбирайте любой, большинство средств данного типа имеет аналогичный состав.

Источник: Telegram-канал «Современная хозяйка».