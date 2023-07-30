Поливаем огурцы проверенной смесью — 1 ложка: заваливают урожаем до самого снега

Обязательно подкормите сейчас огурцы калиевой селитрой – это очень сбалансированное по составу минеральное удобрение.

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В нем, помимо калия и азота, в доступной для корневой системы огурца форме также присутствует бор. Именно он отвечает за образование завязей и стимуляцию их роста.

Также удобрение содержит кальций, медь, цинк, железо и другие микроэлементы.

На 10 литров воды возьмите 1 столовую ложку калийной селитры и вылейте по почве под огурцами из расчета 1 литр на 1 растение. Не забудьте пролить грунт перед процедурой подкормки.

Источник: дзен-канал «Зеленые истории»