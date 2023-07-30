Так картофель вы еще не готовили — от желающих узнать рецепт не будет отбоя

Когда хочется разнообразить привычное меню, попробуйте такой вариант жареного картофеля. Настолько ароматного и аппетитного блюда вы точно еще не ели!

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Понадобится: 2 крупные картошины, 4 зубчика чеснока, ассорти из перцев, зеленый лук, уксус, имбирь, соль и сахар — по вкусу.

Как готовить. Нарежьте очищенный картофель соломкой, промойте и замочите в кастрюле с холодной водой. Через время влейте немного уксуса и оставьте на 20 минут.

Далее картофель нужно сполоснуть и закинуть в кипящую воду на 30 секунд.

Гвоздь рецепта — это заправка (именно она даст блюду пикантные нотки). Для этого измельченный свежий имбирь, чеснок, перцы и лук обжарьте на сковороде, а затем добавьте картофельную соломку. Приправьте по вкусу и снимайте с огня через 5-7 минут. Настоящее объедение!

По материалам Novate.