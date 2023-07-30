Минтай по-французски: кулинарный шедевр из рыбы, моркови и лука — теперь готовим только так

Минтай можно приготовить так, что за уши не оттащишь! Вариант «по-французски» яркое тому доказательство. Сделанная по этому рецепту рыба получается не хуже мяса: сочная, привлекательная внешне и очень вкусная, и готовится она из обычных продуктов.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Потребуется:

филе минтая — 600 граммов,

морковь — 2 шт.,

лук — 2 шт.,

сметана — 4 ст. л.,

сыр — 100 граммов,

горчица — 1 ч. л.,

соус бальзамический — 1 ст. л.,

соль и черный перец — по вкусу.

Рыбу нарезаем на куски и маринуем 15 минут в соусе из сметаны, горчицы, бальзамического соуса и черного перца.

Затем обжарьте нарезанные лук и морковь. В смазанную маслом форму для запекания выложите рыбу, на нее — пассировку.

Остается только смазать рыбку сметаной, присыпать сыром и запекать 25-30 минут при 180 градусах.

По материалам Дзен-канала «Кухня по-простому».