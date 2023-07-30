Вот оно, спасение от муравьев! Старое проверенное средство из аптеки — не останется ни одного

В этом году все садоводы и огородники жалуются на невероятное нашествие муравьев, причем многие отмечают, что их фактически невозможно вытравить или прогнать с участка.

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В этом случае вам может помочь старое проверенное средство из аптеки – это бензилбензоат в суспензии.

Оно предназначено для борьбы против вшей и чесоточных клещей, но и на муравьев действует очень эффективно.

Один пузырек суспензии разведите в 10 литрах воды. Пролейте основательно муравейники этим раствором. Обычно эффект виден сразу. Насекомые уничтожаются начисто. И не беспокойтесь это вещество органического происхождения, абсолютно экологичное.

Источник: дзен-канал «Сад, огород, наука и лень».