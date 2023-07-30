Нанесите на сковороду эту дешевую смесь: черный нагар сойдет пластами — 20 минут

Как с помощью дешевого средства очистить сковороду от двухслойного нагара — весь жир и въевшаяся черная копоть сойдет сама за 20 минут, как по мановению волшебной палочки. Попробуйте — результат приятно удивит. Посуда снова сверкает чистотой, как новенькая!

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Опытные домохозяйки подсказали, что избавиться от горелого жира на сковороде можно с помощью дешевого состава из пищевой соды, уксуса и любого средства для мытья посуды. Ингредиенты следует смешать в таких пропорциях, чтобы получилась пастообразная масса.

Это средство наносим толстым слоем на сковороду и покрываем одноразовым полотенцем. Ждем 20-30 минут и счищаем густой нагар с посуды. Вот это белизна!

По материалам belnovosti.by