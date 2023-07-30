Кабачки прут бешеными темпами — соседи брызжут слюной от зависти: льем воду с молоком и йодом

Как с помощью копеечного удобрения вырастить двойной урожай кабачков на даче — поможет особая вода. Соседи так и ахнут от зависти.

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Для того, чтобы приготовить удобрение берем 10 литров воды и растворяем в ней 500 мл молока любой жирности, 35 капель йода и 0,5 ложки борной кислоты. Готово!

Этой водой нужно опрыскать листья посадок на огороде. За лето необходимо провести не более двух подкормок. Если сделать все по инструкции, то урожай кабачков попрет как на дрожжах.

Источник: tut-news.ru