Муравьи за 12 часов сбегут в лес — просто льем это средство на муравейники: дача спасена

Муравьи. Фото: Global Look Press

Это средство поможет избавиться от вредителя надолго.

Избавиться от муравьев на дачном участке можно гуманным способом, не навредив природе. Для этого просто полейте муравейники этим средством, вредители сбегут в лес за 12 часов — и следа не останется.

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Как приготовить отвар от муравьев? Смешиваем 1 ч.л. соды, 3 измельченных таблетки активированного угля и 2 литра воды. 

Это средство лучше всего довести до однородного состояния с помощью блендера, затем развести водой в соотношении 1:5 и вылить прямо на муравейник.

Вредителей отпугнет этот полезный коктейль — они сбегут на соседние участки или в лес.

По материалам YouTube-канал come cucinare

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