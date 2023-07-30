Муравьи за 12 часов сбегут в лес — просто льем это средство на муравейники: дача спасена

Избавиться от муравьев на дачном участке можно гуманным способом, не навредив природе. Для этого просто полейте муравейники этим средством, вредители сбегут в лес за 12 часов — и следа не останется.

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Как приготовить отвар от муравьев? Смешиваем 1 ч.л. соды, 3 измельченных таблетки активированного угля и 2 литра воды.

Это средство лучше всего довести до однородного состояния с помощью блендера, затем развести водой в соотношении 1:5 и вылить прямо на муравейник.

Вредителей отпугнет этот полезный коктейль — они сбегут на соседние участки или в лес.

По материалам YouTube-канал come cucinare