Запекаем картофель правильно: секреты, о которых знают единицы — получается намного вкуснее

Привычный вкус картофеля может заиграть по-новому, если перед началом готовки учесть некоторые нюансы. Прежде всего, это сорт овоща.
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Предназначенный для жарки картофель не подходит для варки, не сгодится он и для духовки, — такой лучше приберечь для гарнира или закинуть в суп.
Еще один нюанс, на который стоит обратить внимание — это термическая обработка картофеля. Достаточно закинуть овощ в кастрюлю на семь минут, а далее готовить привычным способом.
Размеры клубней также важны — они должны быть единого калибра, иначе процесс готовки усложнится.
И последний секрет — это ароматные специи. Возьмите на заметку, что при добавлении розмарина или майорана печеный картофель получается намного вкуснее!
По материалам портала belnovosti.by