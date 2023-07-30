Запекаем картофель правильно: секреты, о которых знают единицы — получается намного вкуснее

Привычный вкус картофеля может заиграть по-новому, если перед началом готовки учесть некоторые нюансы. Прежде всего, это сорт овоща.

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Предназначенный для жарки картофель не подходит для варки, не сгодится он и для духовки, — такой лучше приберечь для гарнира или закинуть в суп.

Еще один нюанс, на который стоит обратить внимание — это термическая обработка картофеля. Достаточно закинуть овощ в кастрюлю на семь минут, а далее готовить привычным способом.

Размеры клубней также важны — они должны быть единого калибра, иначе процесс готовки усложнится.

И последний секрет — это ароматные специи. Возьмите на заметку, что при добавлении розмарина или майорана печеный картофель получается намного вкуснее!

По материалам портала belnovosti.by