Стали желтеть огурцы — спасла сыворотка: обязательно нужной температуры (эффект сразу)

Огурцы могут начать желтеть преждевременно из-за недуга, который их изматывает изнутри. Или вредителя, который тоже не всегда очевиден.

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Чтобы лишний раз не травить огурцы всякой химией, попробуйте применить подкормку на основе молочной сыворотки.

Она пагубно влияет на ряд вредителей и заболеваний, повышает урожайность культуры.

На 1 литр сыворотки требуется около 10 литров воды. Перед смешиванием сыворотка обязательно прогревается для лучшего смешивания.

Обрабатывать огурцы сывороточным раствором можно и для лечения, и для профилактики 1 раз в неделю на протяжении месяца.

Источник: дзен-канал «Бердск-онлайн СМИ»