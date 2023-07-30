Унитаз никогда не моем, но он чистый: в бачок кладем, само смывает

Чистка унитаза - не самое приятное времяпровождение. Чтобы его свести к минимуму, воспользуйтесь нашим лайфхаком.

Вам нужно приготовить специальное средство для очищения, дезинфекции и придания аромата. Положить его в бачок унитаза и наслаждаться эффектом.

Все будет смываться само, а вам нужно будет только проходиться ершиком после каждого использования унитаза.

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В маленькую пластиковую бутылку налейте любое дезинфицирующее средство, а также средство для мыться посуды. Сделайте несколько проколов и погрузите в бачок унитаза. Жидкость будет при каждом смыве омывать поверхность и наполнять ванную комнату ароматом.

Источник: Telegram-канал «Современная хозяйка».