Спасли огурцы от пожелтения копеечным аптечным средством: теперь зеленые, урожай на славу

Листья огурцов стали желтеть раньше времени? Чаще всего это означает одно – растение страдает от какого-то недуга. Его нужно срочно реанимировать.

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Очень хорошо в этом деле показывает копеечная перекись водорода в 3%. Желательно опрыскать подкормкой на ее основе на начальной стадии болезни, так у вас будет больше шансов на спасение огурцов. Но и профилактика перекисью в августе тоже не помешает.

На 1 литр воды берите 10 мл перекиси, размешивайте и проходитесь по листьям с обеих сторон опрыскивателем.

Источник: дзен-канал «Маленькая дача»