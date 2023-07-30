Как увеличить урожай огурцов в августе в 3 раза: поразительный эффект брожения (подкормка мечты)

Если ваши огурчики к августу перестали плодоносить, как раньше, а листочки вдруг пожелтели, значит под растения нужно срочно внести подкормку. Только так вы не лишитесь урожая и сможете возродить культуру.

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Вначале сделаем шикарный питательный настой из любой сорной травы (хорошо себя показывает крапива, но и скошенный газон подойдет).

Заливаем траву в ведре водой, накрываем и ставим в теплое местечко, чтобы она побродила. Когда пройдет 5-7 дней влейте 2 литра этого состава в десятилитровую лейку с водой.

Далее возьмите любое удобрение для улучшения микробиологического состава почвы с пометкой «ЭМ» (к примеру, «Восток ЭМ1» и «Байкал ЭМ1»). Положите в лейку с травяным настоем 3 столовые ложки любого «ЭМ».

Под каждый корень огурца вылейте по полтора литра подкормки. Повторяйте 1 раз в 10 дней до конца огородного сезона.

Источник: дзен-канал «Сад, огород, лайф»