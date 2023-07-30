Вот для чего на самом деле нужно это отверстие на носике утюга: вы всегда делали это неправильно

Далеко не все хозяйки знают, зачем на носике утюга под подошвой имеется щель. На самом деле производитель предусмотрел ее, чтобы наша глажка белья была максимально эффективной.
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Во время глажки белья просовывайте в эту щель окантовку на воротнике, края рукавов, а также пуговицы. И все прогладится просто идеально!
Больше никаких вмятин под пуговицами и заглаженных краев вы не увидите! И все благодаря такому простому лайфхаку.
Источник: Telegram-канал «Современная хозяйка».
Утюг. Фото: соцсети