Вот для чего на самом деле нужно это отверстие на носике утюга: вы всегда делали это неправильно

Далеко не все хозяйки знают, зачем на носике утюга под подошвой имеется щель. На самом деле производитель предусмотрел ее, чтобы наша глажка белья была максимально эффективной.

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Во время глажки белья просовывайте в эту щель окантовку на воротнике, края рукавов, а также пуговицы. И все прогладится просто идеально!

Больше никаких вмятин под пуговицами и заглаженных краев вы не увидите! И все благодаря такому простому лайфхаку.

Источник: Telegram-канал «Современная хозяйка».