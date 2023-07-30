Вот для чего на самом деле нужно это отверстие на носике утюга: вы всегда делали это неправильно

Утюг. Фото: соцсети

Теперь вы будете гладить гораздо лучше.

Далеко не все хозяйки знают, зачем на носике утюга под подошвой имеется щель. На самом деле производитель предусмотрел ее, чтобы наша глажка белья была максимально эффективной.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Во время глажки белья просовывайте в эту щель окантовку на воротнике, края рукавов, а также пуговицы. И все прогладится просто идеально!

Больше никаких вмятин под пуговицами и заглаженных краев вы не увидите! И все благодаря такому простому лайфхаку.

Источник: Telegram-канал «Современная хозяйка».

Утюг. Фото: соцсети

Читайте также