Спасает огурцы моментально: раскрываем реально действенную подкормку от желтизны листьев

Если огурцы стали желтеть раньше времени, значит, скорее всего, они страдают от возбудителей заболеваний. Нужно срочно спасать растения.

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Сделайте живительный для огурцов состав из 3 компонентов: «Димексида» (2 чайные ложки), «Триходермина» (1 стакан ) и «Циркона» (1 стандартная ампула объемом 1 миллилитр).

Смешиваем вещества в 10 литрах воды. И опрыскиваем данной подкормкой огурцы и землю на грядке.

«Димексид» нам нужен, чтобы другие вещества глубоко проникли в растительные клетки.

«Триходермин» уничтожает корневые и плодовые гнили, черную ножку, белую и серую гнили, макроспориоз, фузариоз, фитофтороз, антракноз.

«Циркон» укрепляет иммунитет огурцов, дает растению силы на рост и плодоношение.

Источник: дзен-канал «Сад, огород, лайф».