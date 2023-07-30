Как из любой сковороды сделать антипригарную — лист бумаги: посуда остается чистой, а еда нежирная

Любая сковорода становится антипригарной, если постелить в нее по размеру дна пергаментную бумагу. Можете жарить на ней без масла смело или готовьте с небольшим количеством жира, чтобы еда была более диетической.

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Также этот метод приготовления пищи нравится хозяюшкам тем, что сковороду после приготовления пищи практически не нужно мыть.

Аккуратно приподнимите бумагу с посуды после завершения кулинарного процесса и выбросите ее. Сковорода останется чистой.

Источник: Telegram-канал «Современная хозяйка».