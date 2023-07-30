Услугу багажа на самолет не покупаем (экономим): все укладываем в дорожную подушку — как это сделать

Если вы экономите на услуге провоза багажа, покупая билеты на самолет, то этот лайфхак вам точно пригодится. Вы сможете с ним с легкостью обойтись без дорожной сумки или чемодана.

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Ни одна авикомпания не запрещает проносить на самолет на шее подушку для путешествий. И ее мы сделаем с секретиком - часть багажа положим внутрь. Для этого нужно чуть отпороть несколько нитей сбоку и достать поролон.

Либо сшить тряпочную основу самим (в интернете полно видео, как это сделать). Вместо наполнителя кладите вещи из ткани и спокойно летите за небольшие деньги. Вы удивитесь, сколько одежды можно положить внутрь при компактном размещении.

Также часть багажа вы можете положить в карманы сумки для ноутбука (он провозится бесплатно всегда).

И не стесняйтесь с выбором дамской сумки, ведь нигде не прописано, какая она должна быть. Купите крупный женский рюкзачок и наполняйте его вволю.

Источник: Telegram-канал «Полно идей».