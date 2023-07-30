Успейте в начале августа: эта подкормка переродит огурцы, начнут расти с удвоенной силой (мешками)

В начале августа обязательно нужно внести особую подкормку под огурцы. К этому моменту культура уже устанет плодоносить, поэтому ее нужно возродить и заставить заново давать завязи и свеженькие огурчики.

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Наполните ведро любой травой, залейте водой, накройте, поставьте в теплое место. Через 5–7 дней в 10-литровую лейку воды влейте 2 литра данного настоя. Это будет первым компонентом для нашей возрождающей подкормки.

Далее возьмите любое удобрение для улучшения микробиологического состава группы «ЭМ» (подойдут «Восток ЭМ1» и «Байкал ЭМ1»).

Добавьте в лейку с травяным раствором 3 столовые ложки любого «ЭМ». Удобрение готово полностью.

Полейте удобрением огурцы, используя по полтора литра под корень. Далее повторяйте процесс 1 раз в 10 дней до конца сезона.

Источник: дзен-канал «Сад, огород, лайф».