Пять важных аспектов: как не стоит воспитывать сына

Психологи назвали ряд причин, почему из мальчика не вырастает настоящий мужчина.

Во-первых, некоторые мамы запрещают своим сыновьям проявлять эмоции. Такие родительницы считают, что у мужчин не должно быть места для плача, смеха и других эмоций. В будущем это подавление чувств может негативно сказаться на ребенке.

Во-вторых, ограничение активности у мальчика может стать причиной ухудшения здоровья.