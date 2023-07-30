Пять важных аспектов: как не стоит воспитывать сына

Психологи назвали ряд причин, почему из мальчика не вырастает настоящий мужчина.
Во-первых, некоторые мамы запрещают своим сыновьям проявлять эмоции. Такие родительницы считают, что у мужчин не должно быть места для плача, смеха и других эмоций. В будущем это подавление чувств может негативно сказаться на ребенке.
Во-вторых, ограничение активности у мальчика может стать причиной ухудшения здоровья.
В-третьих, чрезмерная опека лишит мальчика самостоятельности.
В-четвертых, не стоит возлагать на хрупкие детские плечи заботы родителей.
В-пятых, физическое наказание – не вариант. Об этом рассказали в rsute.ru.