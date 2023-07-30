Йод + зеленка: всегда спасаем этим желтеющие огурцы — мгновенный эффект и отличный урожай

Роскошная подкормка для огурцов на основе йода и зеленки действует как мощный стимулятор. Она заново заставляет огурцы расти, стимулирует развитие завязей и плодов.

Если культура стала желтеть раньше времени, но она мгновенно прекратит этот процесс и станет молодеть и зеленеть на глазах.

Обязательно проведите эту подкормку в августе для профилактики проблем с огурцами и появления различных заболеваний. Также эта смесь спасет огурчики от ряда вредителей.

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На 10 литров чистой воды возьмите по 5 миллилитров йода и зеленки. Опрыскайте огурцы по листу в тот момент, когда на них не направлены прямые солнечные лучи (то есть утром, вечером или в пасмурную погоду днем).

Источник: дзен-канал «Бердск онлайн СМИ».