Картофель будет легко почистить от кожуры – советы экспертов

Опытные домохозяйки знают, что с картофеля можно легко и быстро снять кожуру. Главное – знать несколько секретов.

Чтобы быстро снять кожуру с вареного картофеля, нужно сначала тщательно вымыть его. Затем каждый клубень нужно надрезать поперек ножом. Линия кожуры при этом не должна прерываться. Картофель нужно поставить варить в кастрюле, используя привычный способ.

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Когда картофель будет полностью готов, нужно подготовить емкость с холодной водой и добавить в нее лед. Затем переложить горячий картофель в эту емкость. Подождать несколько минут, пока лед растает. После этой процедуры кожура с картофеля легко снимется. Об этом рассказали в belnovosti.by.