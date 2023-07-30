С помощью йода удастся вычислить качественную сметану – проверяйте

Стало известно, как вы можете случайно приобрести некачественную сметану на полках магазинов.
Не все производители молочной продукции соответствуют законодательным требованиям и используют качественные компоненты.
К слову, для снижения стоимости продукции часто используется крахмал. Он позволяет сметане иметь более густую консистенцию. Однако опытные хозяйки могут обнаружить наличие этого ингредиента в домашних условиях.
Определить качество покупной сметаны можно с помощью йода. Для этого нужно взять ложку молочного продукта и капнуть на нее немного аптечного йода. Если в составе сметаны есть крахмал, то он реагирует с йодом и мгновенно окрашивается в синий цвет.
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Также йод помогает выявить другую натуральную добавку – каррагинан. Он также используется для придания сметане дополнительной густоты, как и крахмал. Если продукт содержит стабилизатор, то при добавлении аптечного йода в сметану образуются комки. Об этом рассказали в vnimanie.pro.