С помощью йода удастся вычислить качественную сметану – проверяйте

Определить качество покупной сметаны можно с помощью йода. Для этого нужно взять ложку молочного продукта и капнуть на нее немного аптечного йода. Если в составе сметаны есть крахмал, то он реагирует с йодом и мгновенно окрашивается в синий цвет.

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Также йод помогает выявить другую натуральную добавку – каррагинан. Он также используется для придания сметане дополнительной густоты, как и крахмал. Если продукт содержит стабилизатор, то при добавлении аптечного йода в сметану образуются комки. Об этом рассказали в vnimanie.pro.