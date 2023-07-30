Взяли из аптечки 1 чайную ложку: муравьи больше не могут заползти, участок чистый

Тысячи российских садоводов изводят тлю на участках борной кислотой. Этот метод позволяет уничтожить матку насекомых, а это единственная возможность избавиться от напасти.

В обратном случае она плодит новых сородичей вновь и вновь. И вы можете вечно травить мурашей, но все эти попытки будут тщетны.

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Пропитайте кусочек сахара борной кислотой и разложите у муравейника. Второй метод - с вяленым мясом, вылейте на него около чайной ложки кислоты и также бросьте у жилища насекомых.

Они не только съедят отраву сами, но и притащат своей матке. Скоро после обработки насекомые испарятся. Вслед за мурашами обычно изводится и тля.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции».