Курс доллара стал опять расти с бешеной скоростью: эксперты ошиблись, а люди плачут

Ранее стало известно, что россияне в последнее время массово избавлялись от долларов и евро, желая заработать на разнице в стоимости.

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Ведь не секрет, что иностранная валюта стала расти с сумасшедшей скоростью. Однако финансовые аналитики чуть ли не хором заявляли, что с наступлением налогового периода, доллары и евро обязательно упадут. Так было всегда из-за резкого выплеска валюты на российский рынок.

Однако в этот раз с наступлением налогового периода стоимость доллара и евро только взлетела. На последних торгах Мосбиржи доллар за день вырос на 1,11 рубля, до 91,71 рубля, евро подорожал на 96 копеек, до 100,92 рубля. Это не может не расстраивать многих россиян.

Источник: 1prime.ru