Александр Васильев сообщил, как правильно определить цветовую палитру личных образов

Александр Васильев. Фото: Global Look Press

Телеведущий поделился важным.

Стало известно, как подбирать цветовую палитру для своего гардероба.

Историк моды Александр Васильев отметил, что важно обращать внимание на свое отражение в зеркале.

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«Почаще смотрите на себя в зеркало – на цвет своих глаз, волос, румянца», – заявил Васильев.

«Исходите от природных данных, и вы не погрешите против вкуса», – добавил эксперт в беседе с thevoicemag.ru.

Напомним, ранее Лолита вспомнила,  в чем пришла первый раз в школу.

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