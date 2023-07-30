Александр Васильев сообщил, как правильно определить цветовую палитру личных образов

Стало известно, как подбирать цветовую палитру для своего гардероба.
Историк моды Александр Васильев отметил, что важно обращать внимание на свое отражение в зеркале.
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«Почаще смотрите на себя в зеркало – на цвет своих глаз, волос, румянца», – заявил Васильев.
«Исходите от природных данных, и вы не погрешите против вкуса», – добавил эксперт в беседе с thevoicemag.ru.
Напомним, ранее Лолита вспомнила, в чем пришла первый раз в школу.