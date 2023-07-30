Как правильно использовать градусник с ртутью – советы блогера

Стало известно, как сбить показания градусника легко и безопасно.
К слову, ртутные градусники до сих пор присутствуют во многих домашних аптечках. Не все знают, как не разбить его и не получить травму.
Блогер Nechetoff раскрыл правильный метод использования ртутного градусника в своем Телеграм-канале. Он советует взять градусник в руку за середину так, чтобы металлический кончик касался мизинца. Затем несколько раз нежно ударить кулаком о ногу, слегка сжимая его.
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Пользователи интернета подтверждают, что этот совет действительно работает. После таких простых манипуляций показания градусника показывают самое низкое значение.
Кстати, блогер также описал второй способ, но он не так безопасен. В этом случае градусник нужно поместить в носок кончиком вниз и несколько раз его прокрутить.