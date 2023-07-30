«Эта крупа будет дорожать»: ожидается рост цен

Стало известно, на какую крупу могут подняться цены.

Оказалось, изменение цен произойдет у гречки.

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«Инфляция берет свое, гречка – базовый товар, это крупа. Продовольственная инфляция, да еще по продуктам первейшей необходимости, закономерно превышает показатели инфляции вообще. Она начинает дорожать. Плюс народ опять опасается каких-то слухов, опять начинает покупать эту гречку. Я думаю, что объективных причин для резкого подорожания нет, но эта крупа будет дорожать примерно так же, как остальные крупы, просто в силу инфляционных причин», – отметил эксперт в беседе с govoritmoskva.ru.