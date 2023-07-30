Возьмите пустые бутылки и украсьте свой дом при помощи этого совета

Стало известно, как за несколько шагов сделать из обычной пластиковой бутылки настоящий шедевр декора.

Для начала важно взять пластиковую бутылку и отрезать ее верхнюю часть. Подходящим местом для разреза может быть уровень, где пластик начинает расширяться. Затем важно избавиться от дна. При этом нужно оставить небольшой отступ от самого низа.

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В центре дна сделайте небольшое отверстие диаметром несколько сантиметров. Обычно может использоваться паяльник для этой цели. Размер отверстия можно определить по горлышку бутылки, на которое в конце процесса будет надето новое дно.