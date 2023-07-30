Советы экспертов: не покупайте билет на поезд под этими номерами

Стало известно, где не стоит путешествовать в поезде.

Выбор места может существенно повлиять на комфорт нашей поездки. Многие пассажиры избегают боковых мест и мест, расположенных рядом с туалетом. Однако существуют спальные полки, которые заслуживают особого внимания. Поскольку они могут сделать ваше путешествие на железнодорожном транспорте очень неприятным.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Оказалось, не стоит приобретать билеты на спальные полки с номерами мест от 9 до 12, а также с 21 по 24. Кроме того, следует избегать мест с номерами 43, 44, 49 и 50. Все дело в том, что в этих местах расположены аварийные окна, которые невозможно открыть. Об этом рассказали в journal.tinkoff.ru.