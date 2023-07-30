«Заранее дают успокаивающие препараты»: эти признаки говорят, что у вашего питомца стресс

Стало известно, какие признаки говорят о сильном стрессе у питомца.

Ветеринарный врач Александра Глебова рассказала, что отказ от еды у питомца должен насторожить вас.

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«Питомца необходимо заранее готовить к стрессовым ситуациям: переезд, поездка в клинику, грумеру, салюты, разлука с владельцами. Для этого заранее дают успокаивающие препараты. Не на травах, а те, которые подбирает ветеринар на приеме. Также заранее нужно приучить питомца к переноске», – отметила врач в беседе с vnimanie.pro.