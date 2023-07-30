Полезные советы: как сделать махровые полотенца невероятно мягкими

Со временем полотенце может стать жестким. Мы расскажем, как исправить такую ситуацию.

Один из способов сделать полотенца мягкими – использование уксуса. Уксус не только улучшает качество ткани, но и помогает значительно смягчить ее. Для этого достаточно добавить небольшое количество уксуса в лоток для кондиционера при стирке полотенец. Уксус поможет удалить из ткани остатки моющих средств, которые могут быть причиной жесткости.

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Альтернативой уксусу может стать соль. Она способна удалять из материала остатки моющих средств, которые могут сделать полотенца жесткими. Для этого достаточно пополоскать полотенца в воде с добавлением соли. Важно соблюдать пропорции: в пяти литрах воды растворите примерно 100 граммов соли. Об этом рассказали в tut-news.ru.