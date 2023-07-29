«С понедельника практически во все дни»: солнечной погоде быть

Стало известно, когда россияне увидят отличную погоду.
Синоптики порадовали приятным прогнозом погоды. В последние дни июля и в первые августовские даты дождей практически не будет.
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«В воскресенье заметно улучшится погода, дневная температура до +23…+25 градусов, преимущественно без осадков, а с понедельника практически во все дни рабочей недели осадки кратковременные. Ливневые дожди уходят», – рассказали в ria.ru.
Напомним, ранее эксперт сообщил о погоде в выходные в Москве.