«С понедельника практически во все дни»: солнечной погоде быть

Солнечная погода. Фото: Global Look Press 

Синоптики обрадовали предстоящей обстановкой в регионах России.

Стало известно, когда россияне увидят отличную погоду.

Синоптики порадовали приятным прогнозом погоды. В последние дни июля и в первые августовские даты дождей практически не будет.

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«В воскресенье заметно улучшится погода, дневная температура до +23…+25 градусов, преимущественно без осадков, а с понедельника практически во все дни рабочей недели осадки кратковременные. Ливневые дожди уходят», – рассказали в ria.ru.

Напомним, ранее эксперт сообщил о погоде в выходные в Москве.

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