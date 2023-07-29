Как почистить унитаз с помощью йода: грязь сама отвалится — нужно только смыть

Чтобы отмыть застарелые пятна ржавчины и мочевого камня, больше не нужно тратиться на дорогую бытовую химию. Достаточно приготовить состав из соды, йода и уксуса.

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Рецепт простой. Нагрейте 200 мл уксуса до 50°C, затем добавьте в него чайную ложку пищевой соды и 5 капель аптечного препарата.

Нанесите получившуюся смесь на проблемные места унитаза, закройте крышку и отправляйтесь спать. Утром вам останется только ополоснуть сантехнику теплой водой. От пятен не останется следа.

Источник: ussurmedia.ru