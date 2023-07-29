Полив картофеля в августе: подпитка влагой необходима, но есть нюансы

Картофель нуждается во влаге на протяжение всей жизни. Однако в августе количество поливов следует пересмотреть.

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Ориентироваться необходимо на состояние ботвы. Как только появятся первые признаки увядания, подачу воды рекомендуется сократить до одного раза в 10 дней. На одно растение следует брать около 3 литров жидкости.

Далее нужно дождаться, когда листья начнут подсыхать. С этого момента от внесения дополнительной влаги нужно полностью отказаться.

Источник: издание belnovosti.by