Обувь больше не будет вонять потом: поможет копеечное средство — инструкция внутри

От обуви исходит неприятный запах даже зимой. Что уж говорить о лете. В жаркую погоду ботинки начинают жутко вонять.

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Избавиться от амбре можно с помощью специальных брызгалок. Но есть и более дешевый способ. Экономные хозяйки рекомендуют использовать белый уксус.

Инструкция простая. Смочите в уксусе ватный диск и обработайте им внутреннюю поверхность кроссовок. Дождитесь, когда обувь высохнет, и хорошенько проветрите проблемную пару.

Неприятное амбре улетучится вместе с запахом уксуса. От проблемы не останется и следа. Можете смело снимать кроссовки в гостях: краснеть не придется.

Источник: novate.ru