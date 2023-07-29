Обувь больше не будет вонять потом: поможет копеечное средство — инструкция внутри

От обуви исходит неприятный запах даже зимой. Что уж говорить о лете. В жаркую погоду ботинки начинают жутко вонять.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Избавиться от амбре можно с помощью специальных брызгалок. Но есть и более дешевый способ. Экономные хозяйки рекомендуют использовать белый уксус.
Инструкция простая. Смочите в уксусе ватный диск и обработайте им внутреннюю поверхность кроссовок. Дождитесь, когда обувь высохнет, и хорошенько проветрите проблемную пару.
Неприятное амбре улетучится вместе с запахом уксуса. От проблемы не останется и следа. Можете смело снимать кроссовки в гостях: краснеть не придется.
Источник: novate.ru