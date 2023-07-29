Делимся рецептом секретной подкормки: полейте перцы этим составом в августе — плодов будет тьма

Перцы требуют пристального внимания дачников в течение всего огородного сезона. Если их вовремя не подкормить, то можно остаться без урожая. Удобрения следует вносить даже в период плодоношения.

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Сразу после сбора первых овощей перцам потребуется калий, кальций и микроэлементы. Азот в это время стоит исключить. От него пользы не будет, только вред.

Восполнить нехватку полезных веществ можно с помощью самодельного состава. Для его приготовления смешайте 10 литров воды, 2 стакана золы и гумат калия. Количество последнего компонента уточните в инструкции к удобрению.

Готовую подкормку следует внести методом полива. Под каждый куст нужно вылить около литра жидкости.

Кроме этого, не забывайте, что в период плодоношения перцу требуется регулярный полив. Если воды будет недостаточно, он тут же сбросит новые завязи.

Источник: izvmor.ru