Решение уже принято, деньги выделены: россияне получат единовременную выплату в 65 тысяч рублей в августе

В России существуют разные выплаты. Власти поддерживают семьи с детьми, людей с ограниченными возможностями, пожилых граждан. Порой появляются новые выплаты. На этот раз гражданам сообщили важную новость по дополнительным выплатам, которые получит одна из категорий граждан.

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