Решение уже принято, деньги выделены: россияне получат единовременную выплату в 65 тысяч рублей в августе

Фото: Global Look Press

Определенная категория граждан может расчитывать на приятную сумму денег.

В России существуют разные выплаты. Власти поддерживают семьи с детьми, людей с ограниченными возможностями, пожилых граждан. Порой появляются новые выплаты. На этот раз гражданам  сообщили важную новость по дополнительным выплатам, которые получит одна из категорий граждан. 

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Отмечается, что правительство одобрило выплаты, которые получат сотрудники туристической сферы Крыма. Но деньги будут предназначаться лишь тем, кто столкнулся с трудностями в новом курортном сезоне. Единовременно им будет выплачено по 65 тысяч рублей. К слову, эти деньги выделены из резервного фонда правительства, пишет MK.RU.

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