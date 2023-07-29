Решение уже принято, деньги выделены: россияне получат единовременную выплату в 65 тысяч рублей в августе

В России существуют разные выплаты. Власти поддерживают семьи с детьми, людей с ограниченными возможностями, пожилых граждан. Порой появляются новые выплаты. На этот раз гражданам сообщили важную новость по дополнительным выплатам, которые получит одна из категорий граждан.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Отмечается, что правительство одобрило выплаты, которые получат сотрудники туристической сферы Крыма. Но деньги будут предназначаться лишь тем, кто столкнулся с трудностями в новом курортном сезоне. Единовременно им будет выплачено по 65 тысяч рублей. К слову, эти деньги выделены из резервного фонда правительства, пишет MK.RU.