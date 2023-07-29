Пионы облетели? Срочно внесите это удобрение: иначе не будут цвести в следующем году

После того как пионы завершат цветение, следует удалить сухие цветоносы. А вот листья и стебли трогать нельзя. Так как в побегах все еще идет процесс фотосинтеза.

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Надземную часть пионов рекомендуется убрать после первых морозов, не раньше. Это касается только травянистых сортов.

От поливов в июле и августе тоже не стоит отказываться. Их число следует сокращать постепенно. Если резко перекрыть поступление влаги, то растение начнет стрессовать. Что плохо скажется на будущем цветении.

Также необходимо подкормить пионы. Садовники рекомендуют использовать раствор коровяка. Смешайте удобрение с водой в соотношении 1 к 10. Внесите состав прямо под куст. Это поможет развитию корневой системы.

Следующую подкормку следует провести через 2-3 недели. Можно использовать любое фосфорно-калийное удобрение.

Источник: izvmor.ru