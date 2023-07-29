Что делать, если морковь начала зеленеть и можно ли ее есть — многие не знают

Стали замечать, что морковь начала зеленеть у основания? Немедленно приступайте к решению проблемы. Иначе она может усугубиться.

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Конечно, овощ не станет от этого опасным, однако вкус его серьезно пострадает.

Чтобы повлиять на ситуацию, вам потребуется солома или опилки. Если их нет в наличии, то можно обойтись садовым инструментом и землей.

Морковь зеленеет от того, что по мере роста часть овоща начинает возвышаться над землей. Поэтому следует покрыть грядки мульчей. Слой соломы должен быть в районе 15 сантиметров. Но это не единственный вариант. Своевременное окучивание культуры тоже поможет избежать подобных проблем.

Источник: izvmor.ru