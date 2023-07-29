Про 10 тысяч рублей можно забыть: власти приняли решение по традиционным выплатам на детей

Фото: Global Look Press

Россиян с детьми школьного возраста рассказали, что не будут больше приходить деньги, которые выплачивались накануне осени.

В России огромное количество семей с детьми. Для них есть разные выплаты. В последние годы выплачивалось  властями по 10 тысяч рублей те, у кого есть малыши школьного возраста. И этим летом многие родители уже начали готовиться к новому учебному году, но их расстроили решением по традиционном выплатам к 1 сентября. 

Оказалось, что в этом году на эти выплаты можно не расчитывать. Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам несовершеннолетних Ярослав Нилов рассказал, что законопроект о ежегодной выплате на детей был отклонен.

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Напомним, что во время пандемии россиянам начисляли по 10 тысяч рублей перед 1 сентября. Это решении ранее принималось президентом России. И хоть потом в Госдуму вносились предложения о том, чтобы сделать подобную выплату регулярной, поддержку такая инициатива не нашла. 

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