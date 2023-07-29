Про 10 тысяч рублей можно забыть: власти приняли решение по традиционным выплатам на детей

Оказалось, что в этом году на эти выплаты можно не расчитывать. Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам несовершеннолетних Ярослав Нилов рассказал, что законопроект о ежегодной выплате на детей был отклонен.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, что во время пандемии россиянам начисляли по 10 тысяч рублей перед 1 сентября. Это решении ранее принималось президентом России. И хоть потом в Госдуму вносились предложения о том, чтобы сделать подобную выплату регулярной, поддержку такая инициатива не нашла.