Каждый год поливаем клубнику этими составами: в новом сезоне ягода растет крупная и сахарная

После завершения периода плодоношения клубнику нужно не только обрезать, но и подкормить.

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На этом этапе жизни растения нуждаются в органическом и минеральном удобрении.

Выбор органических подкормок достаточно широк. Кустикам пойдет на пользу куриный помет, навоз или компост.