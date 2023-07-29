Каждый год поливаем клубнику этими составами: в новом сезоне ягода растет крупная и сахарная

Фото: freepik.com

Растениям необходимо восстановить силы после уборки урожая.

После завершения периода плодоношения клубнику нужно не только обрезать, но и подкормить. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

На этом этапе жизни растения нуждаются в органическом и минеральном удобрении. 

Выбор органических подкормок достаточно широк. Кустикам пойдет на пользу куриный помет, навоз или компост.

А минеральное удобрение можно смешать своими руками. Для этого возьмите 10 граммов калийной соли, 5 граммов суперфосфата в гранулах и 6 литров воды. 

Подкормку нужно вносить между ягодными рядами. Если позаботиться о клубнике заранее, то на следующий год ягода будет крупная и удивительно сладкая. 

Источник: издание belnovosti.by

Читайте также