Каждый год поливаем клубнику этими составами: в новом сезоне ягода растет крупная и сахарная

После завершения периода плодоношения клубнику нужно не только обрезать, но и подкормить.
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На этом этапе жизни растения нуждаются в органическом и минеральном удобрении.
Выбор органических подкормок достаточно широк. Кустикам пойдет на пользу куриный помет, навоз или компост.
А минеральное удобрение можно смешать своими руками. Для этого возьмите 10 граммов калийной соли, 5 граммов суперфосфата в гранулах и 6 литров воды.
Подкормку нужно вносить между ягодными рядами. Если позаботиться о клубнике заранее, то на следующий год ягода будет крупная и удивительно сладкая.
Источник: издание belnovosti.by