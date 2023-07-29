Осталось три дня и все: россияне больше не смогут обменять доллары и евро на рубли

Фото: Global Look Press

Один их крупных банков объявил об изменениях, которые коснутся многих граждан.

В последнее время курс валют удивляет даже экспертов. Евро и доллар резко выросли, поэтому многие стали менять рубли. Однако некоторые банки стали менять свои правила. Райффайзенбанк выступил с важным заявлением для своих клиентов. С 1 августа 2023 года граждане не смогут в этом банке обменять доллары и евро на рубли.

На этот раз даже банкоматы не будут принимать денежные средства в валюте. Поясняется, что такое решение принято, так как необходимо эффективно управлять валютной позицией банка. 

«Когда ситуация изменится, мы вернем эту возможность», – отметили в пресс-службе организации.

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Еще нужно знать, что в отделениях Райффайзенбанка увеличилась комиссия при внесении финансовых средств на рублевые счета, если сумма не превышает 200 тысяч рублей. Она составит 1%, а вот если сумма больше, то уже комиссия взыматься не будет.

Также в банке уточнили, что если рубли вносятся на валютный счет, тот комиссия не будет взыматься, а конвертация проходит по внутреннему курсу банка.

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