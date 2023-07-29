Осталось три дня и все: россияне больше не смогут обменять доллары и евро на рубли

На этот раз даже банкоматы не будут принимать денежные средства в валюте. Поясняется, что такое решение принято, так как необходимо эффективно управлять валютной позицией банка.

«Когда ситуация изменится, мы вернем эту возможность», – отметили в пресс-службе организации.

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