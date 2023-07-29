Даже самый крупный муравейник опустеет: просто полейте его этой смесью

Муравьи испытывают терпение дачников каждое лето. Помимо того, что эти насекомые портят ягоды и корни деревьев, они приводят за собой тлю. А этот вредитель еще страшнее. Мелкие прожорливые букашки плодятся с бешеной скоростью и высасывают из растений все соки.

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Чтобы избежать этих проблем, нужно в первую очередь выпроводить муравьев с участка. А затем заняться их подопечными.

Избавиться муравьев проще, чем вы думаете. Для этого нужно полить жилье насекомых специальным составом.