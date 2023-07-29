Даже самый крупный муравейник опустеет: просто полейте его этой смесью

Муравьи испытывают терпение дачников каждое лето. Помимо того, что эти насекомые портят ягоды и корни деревьев, они приводят за собой тлю. А этот вредитель еще страшнее. Мелкие прожорливые букашки плодятся с бешеной скоростью и высасывают из растений все соки.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Чтобы избежать этих проблем, нужно в первую очередь выпроводить муравьев с участка. А затем заняться их подопечными.
Избавиться муравьев проще, чем вы думаете. Для этого нужно полить жилье насекомых специальным составом.
Рецепт прост. Растворите 400 граммов хозяйственного мыла в 10 литрах воды. Добавьте сюда же 2 столовые ложки карболовой кислоты и 10 столовых ложек керосина.
Доведите жидкость до однородного состояния и вылейте этот состав прямо на муравейник. Чтобы прогнать всех муравьев, нужно повторить процедуру еще 2 раза с интервалом в несколько дней.
Источник: ogorod.ru