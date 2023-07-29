«Одноклассники» уберут возможность ставить оценки под фотографиями

Уходит эпоха. До конца текущего лета социальная сеть «Одноклассники» уберет возможность ставить оценки от 1 до 5 фотографиям пользователей.

«Этот шаг позволит создать более комфортную и уважительную среду для коммуникации внутри ОК», - цитирует ТАСС пресс-службу портала.

Взамен разработчики введут возможность ставить фотографиям приватный «класс», который будет виден только авторам контента и не отображается в лентах других пользователей. Оставить такой скрытый лайк пользователи могут наведя курсор на кнопку «Класс» в версии сайта для компьютеров и при длительном нажатии на ту же кнопку в мобильном приложении.