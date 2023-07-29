Проделайте этот трюк с томатами в период созревания: плоды попрут с бешеной скоростью

Фото: freepik.com/aleksandarlittlewol

Помидоры созреют быстрее, чем у соседей.

Если томаты зреют не так быстро, как хотелось бы. Удалите часть побегов. Процесс ускорится в разы.

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Высокие кусты можно не трогать. А вот низкорослые растения нужно обязательно подстричь.

Обрезать следует только нижние листья. Не более 2-3 штук за один раз. Проводить процедуру необходимо аккуратно. В сухую теплую погоду. 

Бывалые огородники утверждают, что после проделанной работы помидоры начинают краснеть с бешеной скоростью.

Источник: tut-news.ru

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