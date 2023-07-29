Проделайте этот трюк с томатами в период созревания: плоды попрут с бешеной скоростью

Если томаты зреют не так быстро, как хотелось бы. Удалите часть побегов. Процесс ускорится в разы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Высокие кусты можно не трогать. А вот низкорослые растения нужно обязательно подстричь.