Вступает в силу с 1 августа: россиянам сообщили о новом решении по визам — все станет проще

«Запуск единой электронной визы состоится 1 августа 2023 года в 10:00 по московскому времени (07:00 UTC)», — гласит сообщение в Telegram-канале ведомства.

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Отмечается, что граждане 52 государств, включая Норвегию, смогут получать единую российскую электронную визу. Ее будут выдавать тем иностранцам, которые едут в Россию с целью: туризма, в гости, в деловую поездку. Также это могут быть такие цели, как: общественно-политическая, научно-культурные и спортивные связи.