Вступает в силу с 1 августа: россиянам сообщили о новом решении по визам — все станет проще

Зачастую путешествия влекут за собой оформление большого количества документов. Однако недавно была объявлена приятная новость. В России запустят единую электронную визу. Примечательно, что гражданам ее начнут выдавать уже с 1 августа. Об этом объявили в консульском департаменте Министерства иностранных дел РФ.
«Запуск единой электронной визы состоится 1 августа 2023 года в 10:00 по московскому времени (07:00 UTC)», — гласит сообщение в Telegram-канале ведомства.
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Отмечается, что граждане 52 государств, включая Норвегию, смогут получать единую российскую электронную визу. Ее будут выдавать тем иностранцам, которые едут в Россию с целью: туризма, в гости, в деловую поездку. Также это могут быть такие цели, как: общественно-политическая, научно-культурные и спортивные связи.
Заявку на получение визы можно будет подать через сайт не позднее, чем за 4 дня до предполагаемой даты выезда. Однократная электронная виза будет выдаваться на 60 дней, срок пребывания в России – 16 дней.