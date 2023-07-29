Получите лучшие места без доплаты: что надо делать перед полетом на самолете — хитрость

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Для начала нужно найти в интернете схему салона самолета, в котором полетите. Это поможет оценить обстановку внутри и найти для себя самые удачные места. Также важно знать, что обычно вторая половина салона чаще всего дольше заполняется, поэтому там более высокий шанс, что место рядом будет пустым. Также лучше брать место с краю.

А вот брать билеты на самый последний ряд точно не надо. Там обычно меньше всего места из-за жестко зафиксированных спинок. Эти места считаются самыми неудобными, сообщает The Voice.