Дайте огурцам эту подкормку в августе: будут плодоносить до холодов

Чтобы продлить период плодоношения огурцов до холодов, нужно обеспечить культуру калием и азотом. Первый элемент укрепит корневую систему. А второй поможет омолодить надземную часть растений.

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Чтобы восполнить дефицит калия, можно использовать разбавленный настой золы или раствор суперфосфата. Средство следует вылить под корень.

А уровень азота можно повысить с помощью раствора мочевины. Вносить удобрение рекомендуется по листу.

Помимо этого, огурцы нуждаются в защите от температурных колебаний. В августе потребуется укрывать грядки на ночь. Для этого подойдет любой нетканый материал. А в случае холодных дождей не будет лишним организовать над огурцами навес из полиэтилена.

Полив по-прежнему важен. Но количество процедур рекомендуется сократить. При температуре воздуха от 15 до 18°C нужно использовать 2 литра жидкости на каждое растение. А если отметка на термометре упадет ниже 15°C, то объем воды следует уменьшить в 4 раза.

Поливать грядки необходимо в утреннее время. Вода должна быть теплой.

Источник: издание belnovosti.by